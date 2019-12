Hof: Catalaanse leider had zetel in Europees Parlement moeten krijgen

De gevangen Catalaanse leider Oriol Junqueras had in mei moeten worden toegelaten tot het Europees Parlement. Junqueras was onschendbaar vanaf het moment dat hij werd gekozen als Europarlementariër, ook al diende er een strafzaak tegen hem toen hij zich kandidaat stelde.

Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in de uitspraak van een zaak die was aangespannen door Junqueras. De uitspraak door het hof heeft gevolgen voor de gevluchte Catalaanse leider Carles Puigdemont en regionale minister Toni Comín.

"Ook zij werden gekozen als Europarlementariër en kunnen nu eisen dat ze in Brussel worden toegelaten tot het parlement", zegt Europa-correspondent Bert van Slooten.

"De uitspraak stelt dat iedere burger lid is van het Europees Parlement zodra iemand is gekozen. Vanaf dat moment kun je geïnstalleerd worden, ben je lid van het parlement met alles wat daarbij hoort. Je bent onschendbaar, en kunt gaan en staan waar je wilt", zegt Van Slooten.

Verboden onafhankelijkheidsreferendum

Junqueras was in 2017 als Catalaanse vice-president betrokken bij het verboden onafhankelijkheidsreferendum in zijn deelstaat. Het Spaanse Hooggerechtshof veroordeelde Junqueras afgelopen oktober tot 13 jaar cel voor het organiseren en illegaal financieren van het referendum. Ook mag Junqueras 13 jaar lang geen publieke functie meer uitoefenen.

Carles Puigdemont en Toni Comín zitten momenteel in een zelfverkozen ballingschap in België en staan op opsporingslijsten voor strafvervolging in Spanje. Hun zaak te worden toegelaten tot het Europees Parlement dient begint volgend jaar.

"Spanje hield steeds vol dat Junqueras, Puigemont en Comín eerst in Madrid een papier moesten tekenen om toe te treden tot het Europees Parlement. Maar het Europees Hof vindt dat maar een onbelangrijke formaliteit", reageert in Spanje correspondent Rop Zoutberg. Het Europees Parlement liet de gekozen Catalanen destijds niet toe nadat Spanje had geweigerd hun namen door te geven.

De zaak van Puigemont kan volgens Zoutberg opnieuw hoog opspelen, mocht Puigdemont besluiten om terug te keren naar Spanje. "Hij kan in theorie gebruikmaken van zijn onschendbaarheid. Die is geldig in de hele Europese Unie."

'Hij blijft in de cel'

Volgens Spaanse media kan de veroordeelde Junqueras met het besluit van het Europees Hof op zak eisen dat hij naar Brussel wordt overgebracht voor zijn installatie als Europarlementariër. Na zijn tijd in het parlement zou hij dan moeten terugkeren naar Spanje om zijn gevangenisstraf uit te zitten.

In een eerste reactie zegt een woordvoerder van de centrumrechtse Partido Popular dat Junqueras hoe dan ook in de cel blijft. "Niemand twijfelt eraan dat hij is veroordeeld voor zijn poging tot een staatsgreep in Spanje."

Volgens Oriol Junqueras zelf is via Europa recht gesproken. "De rechten van twee miljoen Catalanen die op ons stemden zijn geschonden. Nu moet het vonnis ongedaan worden gemaakt, vrijheid voor iedereen", schrijft Junqueras op Twitter.