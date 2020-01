2019 bleek veilig jaar voor luchtvaart, met 283 slachtoffers

Het jaar 2019 was een van de veiligste jaren uit de geschiedenis van de commerciële luchtvaart. Volgens het Aviation Safety Network (ASN), dat luchtvaartstatistieken bijhoudt, zijn er het afgelopen jaar twintig dodelijke ongelukken geweest waarbij 283 mensen omkwamen. Een jaar eerder waren er nog 556 doden.

In 2019 werden zo'n 39 miljoen vluchten geregistreerd. Dat betekent dat er ongeveer één dodelijk incident is op de twee miljoen vluchten.

De directeur van ASN ziet dat de veiligheid in de lucht de laatste jaren enorm is toegenomen. "Als het aantal incidenten hetzelfde zou zijn geweest als tien jaar geleden, zouden er geen 20, maar 34 dodelijke ongelukken zijn geweest. Als je het vergelijkt met het jaar 2000, zelfs 65 ongelukken. Dit laat zien dat er de laatste twintig jaar een enorm veel verbeterd is wat betreft veiligheid."

Het veiligste jaar was 2017, toen er volgens het Aviation Safety Network slechts 44 mensen omkwamen bij vliegtuigongelukken.

Boeing 737 Max

Het merendeel van de slachtoffers in 2019 viel bij het ongeluk met de Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines in maart, waarbij alle 157 inzittenden de dood vonden. Uit onderzoek bleek dat er problemen waren met de software en onder meer het waarschuwingssysteem in de cockpit. Eind 2018 was er in Indonesië ook een dodelijk ongeval met dit nieuwe type toestel. De toestellen moesten daarna aan de grond blijven en een topman van Boeing werd vanwege de problemen weggestuurd.

