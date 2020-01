5G komt dit jaar naar Nederland, maar kent langzame start

Telefoons met 5G

Welke 5G-telefoons er dit jaar op de Nederlandse markt komen, is nog onduidelijk. Er wordt een toestel van Samsung verwacht, maar wanneer is onbekend. De Huawei Mate 30 Pro 5G is geschikt voor het Nederlandse 5G-netwerk, dit is een toestel zonder Google-diensten, de komst is nog onzeker. Ook van Apple worden 5G-telefoons verwacht, daarover wordt in september waarschijnlijk meer duidelijk.