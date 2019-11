In het land van slecht mobiel internet is potentie van 5G al wél goed te zien

Pinnen voor je brood is in Duitsland bij de bakker nog altijd ongewoon. Maar een auto in elkaar zetten met behulp van de nieuwste technologie - 5G - is daar wel mogelijk. Het gebeurt in een fabriek in Aken, twintig kilometer voorbij Heerlen. Daar worden kleine elektrische auto's geproduceerd met een bereik van ongeveer 150 kilometer.

Hierdoor loopt het land, dat nog vol zit met gaten in het 4G-netwerk, in dit opzicht voor op Nederland.

Wie aan 5G denkt, denkt waarschijnlijk als eerst aan zijn smartphone. Het was immers voorganger 4G waarbij opeens veel nieuwe dingen mogelijk werden op de telefoon, onderweg video streamen bijvoorbeeld. 5G zorgt onder meer voor nog hogere snelheden. Dat is leuk, maar daar zul je waarschijnlijk in eerste instantie niet zoveel van merken. De grote verandering zit bij het bedrijfsleven, zeggen de telecomindustrie en deskundigen.

Geen zwiepende robotarmen

In de rustige, moderne fabriekshal van automaker e.Go zijn tientallen productiemedewerkers aan het werk. Het is mensenwerk: hier zie je geen zwiepende, watervlugge robotarmen die geautomatiseerd auto's in elkaar zetten.

Dat klinkt misschien ouderwets, maar het tegendeel is waar. Ieder stuk gereedschap, tot en met de laatste schroevendraaier, is verbonden met een lokaal 5G-netwerk. De platte karretjes waarop de auto's van station naar station worden gebracht, rijden zelfstandig, ook via 5G.

Het bedrijf noemt het 'industrie 4.0'. We mochten even binnen kijken: