Traangas en benzinebommen bij nieuwjaarsdemonstratie Hongkong

In Hongkong doen tienduizenden mensen mee aan de eerste protestmars van het jaar. Ze zetten daarmee de reeks demonstraties voort die al ruim een half jaar duren. De politie zet traangas in tegen de betogers, meldt persbureau Reuters.

Het eerste deel van de mars is vreedzaam verlopen. Ongeveer halverwege vuurde de politie traangas af om de demonstranten uit elkaar te drijven. Volgens Reuters hebben de betogers een verdedigingslinie opgesteld en enkelen hebben benzinebommen naar de politie gegooid.

Voorafgaand aan de mars verzamelden de demonstranten van alle leeftijden zich in een park, velen in het zwart gekleed en een enkeling met een masker op. Ze dragen spandoeken mee met teksten als "Freedom is not free".

"Het is moeilijk om gelukkig nieuwjaar te zeggen, want de mensen in Hongkong zijn niet gelukkig", zegt een demonstrant tegen Reuters. Hij loopt met zijn zoontje, moeder en nicht mee in de mars. "Zolang de vijf eisen niet zijn ingewilligd en de politie niet verantwoordelijk wordt gehouden voor het harde optreden, is het voor ons geen echt gelukkig nieuw jaar."

Strijd in 2020 voortzetten

De demonstranten eisen onder meer volledige democratie, amnestie voor de meer dan 6500 actievoerders die tot nu toe zijn vastgezet en een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Ze willen af van de invloed van Peking op de stad. De betoging is opgetuigd door het Civil Human Rights Front, dat ook afgelopen jaar een aantal demonstraties organiseerde, waar miljoenen mensen op af kwamen.

Een aantal onlangs gekozen democratische lokale politici neemt ook deel aan de tocht. Sommigen helpen op hun eerste werkdag bij het inzamelen van geld om de protestbeweging te ondersteunen.

Vlak na middernacht ontstond er al een spontane demonstratie, waarin mensen spandoeken meedroegen met de tekst: "Laten we ook in 2020 de strijd voortzetten." Ook toen trad de politie op verschillende plaatsen op tegen betogers, met traangas, rubberkogels en waterkanonnen.

De Chinese president Xi Jinping heeft in zijn nieuwjaarstoespraak over Hongkong gezegd dat Peking de welvaart en stabiliteit in Hongkong scherp in de gaten zal houden onder de paraplu van "één land, twee systemen".