Angola bevriest 1,1 miljard dollar van rijkste vrouw van Afrika

Het Angolese Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op de bezittingen van Isabel dos Santos, de dochter van ex-president José Eduardo dos Santos. Dat schrijven Angolese media.

Het gaat om banktegoeden en aandelen in bedrijven met een totale waarde van 1,1 miljard dollar. Ook geld en bezittingen van Dos Santos' man en haar zakenpartner zijn bevroren.

In de tijd dat Dos Santos' vader president was, kreeg zij de aandelen van allerlei (voormalige) staatsbedrijven in handen. Uit onderzoek van het Amerikaanse zakenblad Forbes bleek dat dit haar een vermogen van 2,3 miljard dollar opleverde.

In 2016 werd Dos Santos door haar vader ook aangesteld als directeur van Sanangol, het staatsoliebedrijf van Angola. Een jaar later werd ze door de nieuwe president ontslagen. in de tussentijd is het Dos Santos gelukt om via twee Nederlandse brievenbusfirma's een lening af te sluiten bij het staatsoliebedrijf. Het ging om een bedrag 75 miljoen euro.

Geld wegsluizen

Die lening heeft Dos Santos volgens het Angolese Openbaar Ministerie nooit terugbetaald. Ook een lening van het staatsdiamantbedrijf Sodiam aan een bedrijf dat in handen is van Dos Santos is nooit terugbetaald. De totale schade voor de Angolese staat zou 1,1 miljard dollar zijn.

Dagblad Trouw schrijft dat Dos Santos haar vermogen de afgelopen maanden probeerde veilig te stellen. Ze zou onder andere geprobeerd hebben om tien miljoen euro over te maken via Portugal naar een Russische bankrekening. De Portugese politie heeft de betaling tegengehouden.

Op Twitter riep Dos Santos haar eigen werknemers op de rust te bewaren.