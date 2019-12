'Moederbedrijf Google stopt met belastingontwijking via Nederland'

Alphabet stopt met belasting ontwijken via de zogeheten 'Double Irish, Dutch Sandwich'-structuur. Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit de belastingaangiften die het moederbedrijf van Google heeft gedaan in Nederland en Ierland.

Door middel van dergelijke belastingtrucs maken grote bedrijven misbruik van belastingregels in verschillende landen die niet goed op elkaar aansluiten. Het resultaat is dat ze in deze landen geen of minder belasting hoeven te betalen.

Weggesluisd

Begin dit jaar kwam aan het licht dat Google in 2017 19,9 miljard euro via een Nederlands dochterbedrijf heeft weggesluisd naar een bedrijf in Bermuda. In 2016 schoof het bedrijf 15,9 miljard euro door de Nederlandse bv. Op die manier wist het bedrijf de belasting in de Verenigde Staten te drukken.

Volgens de nieuwe documenten die Google aanleverde bij de Nederlandse Kamer van Koophandel gaat het bedrijf op "31 december 2019 of gedurende 2020" met de belastingtruc stoppen.

Dat Google nu stopt met de Nederlandse route om belasting te ontwijken is een logische stap, zegt fiscalist Peter Kavelaars, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Europese Unie heeft regelgeving aangenomen die dit soort belastingtrucs moeten uitbannen. "In Nederland treden deze maatregelen op 1 januari 2020 in werking. Het voordeel voor Google valt daardoor dus vanaf morgen weg."

Kavelaars verwacht dat andere grote multinationals de komende tijd ook stoppen met de Nederlandse route. "Het zou kunnen dat ze een ander land zoeken waar zo'n constructie nog wel mogelijk is. Maar het kan ook dat het voordeel definitief wegvalt."