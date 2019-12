Hongkong blaast vuurwerkshow af, betogers vormen menselijke ketting

Hongkong viert dit jaar Oud en Nieuw zonder grote vuurwerkshow. De autoriteiten verwachten ook tijdens de jaarwisseling protesten en daarom is "om veiligheidsredenen" besloten het evenement af te blazen. Demonstranten vormen in delen van de stad een menselijke ketting.

Het is voor het eerst in tien jaar tijd dat het vuurwerkspektakel, dat altijd plaatsvindt voor de skyline van de stad, wordt afgelast. In Hongkong is iedere avond een lichtshow te zien. Tijdens de jaarwisseling zal er een speciale nieuwjaarsversie van de show worden getoond.

Ook morgen, op Nieuwjaarsdag, staat een groot protest gepland.

Ketting

De menselijke ketting loopt door verschillende delen van de stad, en door een aantal winkelcentra. Demonstranten willen daarmee de boodschap afgeven dat er ook in 2020 moet worden gestreden voor democratie. "Dit jaar is er geen vuurwerk, maar er zal vast wel ergens traangas zijn", zei een 25-jarige demonstrant tegen het persbureau Reuters.

In het metrostation Prince Edward hebben demonstranten bloemen neergelegd. Op die plek waren afgelopen zomer zeer gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en de politie.

Onrust

In Hongkong zijn al zes maanden protesten aan de gang tegen de regering en de toenemende invloed van China. Er heerst veel onrust in de stad. Voor Kerst laaiden er weer nieuwe protesten op, onder meer in een aantal warenhuizen en toeristische centra.

Wat is er toch aan de hand in Hongkong? In onderstaande video legt NOS op 3 het uit.