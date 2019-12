Volg de jaarwisseling over de hele wereld live op NOS.nl en NPO Nieuws

Op NPO Nieuws en onze site en app is de jaarwisseling over de hele wereld live te zien. Volg vanaf het middaguur hoe de jaren 20 beginnen in tien wereldsteden, van Auckland in Nieuw-Zeeland tot New York.

Steden als Sydney, Hongkong en Dubai staan bekend om hun indrukwekkende vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. Het vuurwerk in Sydney was vanwege de aanhoudende bosbranden in Australië even onzeker, maar gaat toch door na groen licht van de brandweer.

We schakelen even vóór het hele uur naar livebeeld vanuit de plaats waar 2020 op dat moment aanbreekt. Een paar minuten na het hele uur schakelen we naar het Journaal. Klik hier voor de livestream.