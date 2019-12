Vuurwerkshow Sydney gaat door ondanks grote druk van Australiërs

De brandweer in de Australische deelstaat New South Wales heeft groen licht gegeven voor de jaarlijkse vuurwerkshow in Sydney. Er werd getwijfeld of de show zou doorgaan, omdat de luchtkwaliteit slecht is vanwege de aanhoudende bosbranden in de omgeving. Door het vuurwerk zou die alleen maar slechter worden.

Veel Australiërs hebben daarom geprobeerd het nieuwjaarsvuurwerk tegen te houden. Ook vinden ze het ongepast dat er voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in wordt geschoten, terwijl er grote tekorten zijn bij de brandweer.

Handtekeningen

Een petitie werd meer dan 250.000 keer ondertekend, maar de premier van New South Wales zei dat de voorbereiding al ruim een jaar geleden was begonnen en dat het geld dus allang was uitgegeven.

Er is voor de regering nog een andere belangrijke reden om het nieuwjaarsvuurwerk door te laten gaan, zegt correspondent Eva Gabeler. "Premier Morrison wil een signaal afgeven aan de rest van de wereld dat alles onder controle is en dat mensen gewoon naar Australië op vakantie kunnen gaan. In één dag wordt er omgerekend 80 miljoen euro verdiend aan toerisme. Dat geld wil de regering nu en in de toekomst niet mislopen."

In de hoofdstad Canberra is de show wel afgeblazen. Verder zijn in de regio Victoria 30.000 mensen opgeroepen hun huis te verlaten vanwege de branden. Het is onduidelijk of al die mensen dat advies hebben opgevolgd, omdat er in de regio ook veel vakantiegangers zijn.