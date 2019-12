Al-Shabaab eist aanslag op in Mogadishu die 'onbedoeld' veel levens eiste

Terreurgroep al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist die zaterdag aan zeker negentig mensen het leven kostte in de Somalische hoofdstad Mogadishu.

In de ochtendspits lieten terroristen een truck ontploffen bij een controlepost. De meeste slachtoffers waren studenten en scholieren die met de bus op weg waren naar school. Het was een van de dodelijkste aanslagen ooit in het land.

Ook kwamen er twee Turkse wegwerkers om die op het drukke kruispunt aan het werk waren. De woordvoerder van al-Shabaab liet vandaag via een audioboodschap weten dat die twee en hun lijfwachten de eigenlijke doelwitten waren van de aanslag. De extremisten zouden hiermee Turkije willen treffen, dat in hun ogen een te grote rol speelt in Somalië.

Medeleven

De woordvoerder betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden van de tientallen anderen die bij de ontploffing om het leven kwamen.

De verwachting is dat het dodental door de aanslag verder zal oplopen. Vanwege de verwoestende explosie is het lastig de slachtoffers te identificeren.

Na de aanslag hing er boven Mogadishu een rookpluim: