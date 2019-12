Staking in openbaar vervoer Frankrijk op weg naar record

Macron en zijn regering hebben in de afgelopen weken stille diplomatie bedreven om de onrust weg te nemen. Tijdens onderhandelingen hebben tal van beroepsgroepen hun zin gekregen. Zij blijven in meer of mindere mate gespaard. Zo mogen militairen, operadanseressen en vrachtwagenchauffeurs ook in de toekomst nog steeds eerder met pensioen gaan. Agenten kunnen al met pensioen als ze 52 jaar worden.

Voor andere beroepsgroepen worden compromissen bedacht. Conducteurs krijgen bijvoorbeeld te maken met een geleidelijke invoering van de nieuwe pensioenregelingen, heeft de regering toegezegd. Onderwijzers krijgen er geld bij om hun koopkrachtverlies te compenseren.

Miljarden euro's

"De regering deelt volop cadeautjes uit", schreef politiek commentator Lucie Robequain van de krant Les Échos. Dat is vooral bedoeld om de onrust in het land te sussen.

Afgelopen jaar paste president Macron die strategie ook al toe bij de gele hesjes. Hij nam voor 17 miljard euro aan maatregelen om de koopkracht te verbeteren, zoals die activisten eisten.

Wat de concessies van de regering op het punt van de pensioenen gaan kosten, is nog onbekend. "Het gaat zeker om miljarden euro's", aldus Kamerlid Olivia Grégoire van Macrons regeringspartij LREM. "Maar als we er daarmee in slagen om een nieuw pensioenstelsel op te zetten, dan is het dat wel waard."