Nederland werd in jaren 10 drukker en ouder, inkomens groeiden met 8 procent

Mensen verdienen nu ruim 8 procent meer dan in 2010. Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking lag toen op iets meer dan 40.000 euro, eind 2018 was dat 43.224 euro. Tussendoor kromp de economie wel, als gevolg van de financiële crisis die eind 2008 uitbrak.

De meeste merkbare veranderingen sinds 2010 waren misschien wel de technologische. Volgens het CBS nam vooral het bezit van de smartphone en het gebruik van sociale media toe. Inmiddels zijn negen op de tien Nederlanders actief op sociale media, tegenover zes op de tien in 2012.

Dalende lijnen

Opvallend is dat niet op alle fronten een stijgende lijn is te zien. Vanwege de economische en financiële crisis die eind 2008 begon, daalde de arbeidsparticipatie - het aandeel werkenden ten opzichte van de gehele bevolking - tot 2014 continu. Inmiddels is die terug op het niveau van voor de crisis.

Een flinke dip is ook te zien in de aardgasbaten van de overheid. De aardgaswinning en de gevolgen daarvan, met name de aardbevingen in Groningen, was een van de grootste politieke dossiers van het afgelopen decennium. Na het piekjaar 2013 kelderden de inkomsten uit aardgas van ruim 16 miljard euro naar zo'n 2,5 miljard euro.

Ook de groep Nederlanders die slachtoffer zijn geweest van criminaliteit is afgenomen. In 2010 was dat 21 procent, zeven jaar later 'maar' 15 procent.