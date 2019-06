Drukte op de weg ook vaker buiten spits en buiten Randstad

Het wordt steeds drukker op de weg, constateert de ANWB op basis van de filecijfers van het eerste half jaar van 2019. Vooral buiten de spits groeit het aantal files snel.

De lengte en duur van de files nam overdag toe. Deze filezwaarte buiten de spits groeide de afgelopen zes maanden met 18 procent. Tijdens de ochtend- en avondspits was die groei respectievelijk 5 en 3 procent.

Regio drukker

Ook wordt het in de regio steeds drukker. De filecijfers over alle A- en N-wegen laten volgens de ANWB zien dat vooral in Gelderland en in het zuiden van het land flink meer files staan dan in dezelfde periode vorig jaar.

De drukste dag het afgelopen half jaar was dinsdag 22 januari. Sneeuw en gladheid leidden toen tot grote verkeershinder. Op het drukste moment stond er 2287 kilometer file. Ook op woensdag 29 mei was het extreem druk. Veel mensen gingen toen op pad voor het lange Hemelvaartsweekeinde.