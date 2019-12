Drone met drugs onderschept op gevangenisterrein Alphen aan den Rijn

Bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn is vrijdagavond een drone onderschept waarmee volgens de politie drugs het terrein op werden gesmokkeld. De drone met een pakketje eraan werd gevonden op de binnenplaats. Uit onderzoek is gebleken dat er hard- en softdrugs in zaten.

Medewerkers van de penitentiaire inrichting trokken aan de bel toen ze meerdere mensen een drone zagen besturen vanuit een geparkeerde auto in de buurt van de gevangenis. Toen daar agenten aankwamen, zat er niemand meer in het voertuig. Wel vonden ze er een controller van een drone en nog een verpakte, ongebruikte drone.

In de omgeving van de gevangenis is een 28-jarige Rotterdammer aangehouden. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten, meldt Omroep West.

Nog een pakketje

Tijdens het onderzoek werd op het terrein van de gevangenis nog een pakketje met drugs gevonden. De auto, de drugs, en de twee drones zijn in beslag genomen. Er wordt nog onderzocht voor wie de drugs bedoeld waren.

Dit weekend liet de Alphense gevangenis nog weten te investeren in speciale anti-smokkelnetten, die moeten voorkomen dat smokkelaars spullen over de muren krijgen. De bedoeling is dat de eerste netten in het voorjaar van 2020 boven de luchtplaats van de gevangenis komen te hangen.