In Kampen mag op afspraak met carbid worden geknald

Om verdere overlast te voorkomen heeft de gemeente Kampen een aantal plekken aangewezen waar jongeren de komende avonden carbid mogen schieten. "Nu is er natuurlijk even veel overlast", zei burgemeester Koelewijn tegen RTV Oost. "Maar daarmee beperken we dan ook verdere overlast. Vroeger begon het vaak in de herfst al met het geknal, dag en nacht. Dat ontregelde de hele buurt."

Carbidschieten is een traditie in het oosten en noorden van het land. Carbid wordt aangestampt in een melkbus, vochtig gemaakt en tot ontploffing gebracht. De deksel van de melkbus schiet met een enorme dreun weg.

Elk jaar minder, maar het verdwijnt nooit

Officieel mag carbid, net als vuurwerk, alleen op Oudejaarsavond worden afgeschoten. Maar Kampen maakt sinds een aantal jaren een uitzondering. Dit jaar betekent dit dat vanaf gisteravond tot Oudjaar elke avond tussen 19.00 en 22.00 uur carbid mag worden geschoten op drie plekken in een wijk vlakbij het centrum van de stad.

Gisteravond leek het nieuwe beleid te werken. "Dit is gewoon mooi", zegt carbidschieter Mike van Nieuwenhoven (24). Bang dat de traditie verloren gaat, is hij niet. "Het wordt elk jaar minder, maar het zal nooit uit Kampen verdwijnen. Daar zorg ik anders zelf wel voor."

De richting van de melkbus

Het gedoogbeleid in Kampen staat los van de kampioenschappen die in met name in het noorden van het land worden gehouden. Zo werd in Drenthe onlangs voor de tiende keer het NK carbiddarten georganiseerd. En in Oude Pekela was vandaag voor het eerst het Open Groninger Carbidschiet Kampioenschap.

Op die kampioenschappen is het niet vrij schieten: het idee is dat je een bal die op de deksel van de melkbus ligt, op een doel iets verderop weet te richten. De techniek is anders dan bij het gewone carbidschieten. "Dan ga je voor de knal. Nu gaat het om de precisie. Je kunt aardig wat doen met de richting van de melkbus en de hoeveelheid carbid", zei de organisator in Oude Pekela tegen RTV Noord.