VS verhoogt leeftijdsgrens verkoop tabak, e-sigaretten naar 21 jaar

De leeftijdsgrens voor het kopen van tabaksproducten en e-sigaretten is in de VS opgehoogd naar 21 jaar. Dat maakte de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA vandaag bekend.

Vorige week ondertekende president Trump al de wetgeving waarmee de leeftijdsgrens voor het kopen van de producten officieel werd aangepast. De verwachting was dat de FDA nog even zou wachten met het handhaven van de wet, omdat er bij het ondertekenen geen datum werd genoemd.

Uiteindelijk wachtte de autoriteit één week. "Het is nu illegaal voor elke winkelier om deze producten te verkopen", schrijft de FDA in een recent toegevoegde notitie bij de informatiepagina over het verkopen van tabaksproducten en e-sigaretten.

Eigen initiatief

Trump noemde eerder al het ophogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak een belangrijk punt in zijn beleid. "We moeten voor onze kinderen zorgen", zei hij in november tegen journalisten voor het Witte Huis. Hij kreeg daarbij steun in het Congres van zowel Democraten als Republikeinen.

Negentien staten hadden de afgelopen jaren op eigen initiatief de leeftijdsgrens al opgehoogd naar 21 jaar, waaronder grote staten als Californië en New York.

In Nederland is de leeftijdgrens voor het kopen van tabaksproducten 18 jaar.

E-sigaretten

Dat e-sigaretten in de VS ook zijn meegenomen in de nieuwe wetgeving, heeft te maken met de onduidelijk over de gezondheidsrisico's van de elektronische rookwaren. In de VS overleden alleen dit jaar al zeker 47 mensen aan de gevolgen van het roken van e-sigaretten.

San Francisco vaardigde eerder dit jaar als eerste stad in Amerika zelfs een algeheel verbod op e-sigaretten uit.

Eerder dit jaar onderzocht NOS Stories de schadelijkheid van vapers en shisha-pennen: