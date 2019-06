San Francisco verbiedt e-sigaretten als eerste stad in VS

San Francisco heeft als eerste stad in de Verenigde Staten een verbod op e-sigaretten uitgevaardigd. Het gemeentebestuur wil eerst meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico's van de elektronische rookwaren.

Het verbod houdt in dat de verkoop van e-sigaretten niet meer is toegestaan. Dat geldt voor fysieke winkels, maar ook voor webshops. Die mogen niet langer leveren bij adressen in San Francisco.

Voorstanders hopen dat door het verbod minder minderjarigen verslaafd raken aan nicotine. Ze beschuldigen producenten van e-sigaretten ervan dat die zich op deze doelgroep richten door producten met allerlei smaken te verkopen.

Verkopers willen strengere regels

Critici zijn juist bang dat minderjarigen meer sigaretten gaan roken door het verbod. De populaire e-sigarettenproducent Juul Labs, afkomstig uit San Francisco, is bang dat door de maatregel een zwarte markt wordt gecreƫerd voor de vaporisers. Juul Labs ziet meer in strenge regelgeving dan in een verbod.

Volgens Amerikaanse onderzoeksinstanties steeg het aantal tieners dat verslaafd raakt aan nicotine vorig jaar met 36 procent en komt dat vooral door de toenemende verkoop van e-sigaretten. In de VS moet je 18 jaar of ouder zijn om tabak te kopen, in Californiƫ 21.

Als er geen beroep wordt aangetekend, gaat het verbod in San Francisco over ongeveer zeven maanden in. Verkopers kunnen tot die tijd hun voorraad van de hand doen.