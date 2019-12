Staking bij distributiecentrum Etos verhardt

Na vijf dagen staken verharden de acties bij het distributiecentrum van Etos in Beverwijk. Vakbond FNV beticht Etos van het breken van de staking. "Wij spraken hier medewerkers van het hoofdkantoor, van Etos-winkels, Albert Heijn-distributiecentra en van Gall & Gall", zegt FNV-bestuurder Ali Aklalouch. "Dat zien we echt als het breken van de staking."

Etos ontkent het inzetten van werknemers van andere dochters van het Ahold-concern om de stakende medewerkers te vervangen. "We hebben een paar medewerkers van het Etos-hoofdkantoor gestuurd en verder distributiecentrummedewerkers gevraagd of ze meer willen werken", zegt een woordvoerder. "Dat valt allemaal binnen de kaders van de wet."

In Beverwijk werken 240 mensen, volgens de FNV staken ongeveer honderd van hen. Nog eens honderd medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn dragen rode sjaals als teken van solidariteit, zegt de vakbond. "We gaan na het weekend kijken wat de volgende stap wordt", zegt Aklalouch. Dat kan betekenen dat alle bedrijven die onder Ahold vallen bij de acties worden betrokken. "Of we gaan fellere acties voeren bij Albert Heijn."

'Vrije dagen inleveren'

De staking is het gevolg van een loonconflict. De vakbond eist per 1 januari structureel 5 procent meer loon. Etos zegt dat het een bod heeft gedaan van 7,25 procent over twee jaar.

Dat ziet de vakbond weer niet zitten. "Om die loonsverhoging te krijgen, moeten de werknemers adv-dagen inleveren. Daarnaast rekent Etos loonsverhogingen mee die al zijn uitgekeerd. Op 1 januari gaan de werknemers er dus maar 1,25 procent op vooruit," zegt Aklalouch. "Vooral door het inleveren van die vrije dagen voelen ze zich niet serieus genomen."

Niet meer onbeperkt bestellen

Alle 500 Etos-winkels in Nederland worden door het distributiecentrum in Beverwijk bevoorraad. De staking leidt tot tekorten in de winkels, zegt de vakbond. "Van werknemers horen wij dat winkels een bestellimiet hebben gekregen", zegt Aklalouch. "Van een van de winkels kreeg ik te horen dat ze maar 300 pakjes paracetamol binnenkregen, terwijl ze er normaal 3000 krijgen."

Etos bevestigt dat zijn winkels niet meer onbeperkt producten mogen bestellen uit het distributiecentrum. "De producten worden evenredig over de winkels verdeeld, zodat er geen tekorten ontstaan", zegt de woordvoerder. "Extra bestellen kan voorlopig niet."