Nepal treedt op tegen verbanningen naar 'menstruatiehutten'

Nepal gaat strenger optreden tegen kinderen en vrouwen die tijdens hun menstruatie naar primitieve hutjes worden verbannen. Het land wil de celstraf van maximaal drie maanden die staat op het gebruik van de 'menstruatiehutjes' nu echt gaan uitvoeren.

Sommige families sturen volgens een eeuwenoud hindoeïstisch ritueel hun menstruerende vrouwen en meisjes naar afgelegen dierenhokken of hutten om te voorkomen dat ze in contact komen met heilige zaken, zoals vee.

De praktijken zijn jaren geleden al verboden, maar in afgelegen regio's in het westen van Nepal gebeurt het nog steeds. Een recent onderzoek in een westelijke provincie onder 400 meisjes van 14 tot 19 jaar, wees uit dat nog 77 procent van de vrouwen maandelijks naar zo'n hut moet. Ze worden als onrein gezien en moeten zich zeven tot negen dagen afzonderen.

Dood

Recent ging het een aantal keer enorm mis. Deze maand overleed een 21-jarige vrouw die in zo'n hut een vuurtje had gemaakt tegen de kou, ze stikte. Eerder dit jaar kwamen een tienermeisje en een moeder met haar twee kinderen om bij soortgelijke incidenten.

De regering startte een parlementaire enquête en komt naar aanleiding daarvan nu met maatregelen. Zo worden de hutten actief verwijderd, verliezen mensen hun sociale verzekering en pensioen als ze de hutten blijven gebruiken en lopen ze dus het risico op een celstraf.

Hulpverleningsinstanties hameren naast de maatregelen ook op voorlichting. "Een grote campagne is nodig om een einde te maken aan de diepgewortelde misvatting over menstruatie", zegt Radha Paudel, die een stichting voor "waardige menstruatie" heeft opgericht.

Zelf liep ze op haar veertiende weg van huis omdat ze bang was dat ze verbannen zou worden uit huis. "Komt zo'n campagne er niet, dan gaat het gewoon door en blijven vrouwen lijden", zegt ze tegen persbureau Reuters.