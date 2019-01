Nepalese vrouw en kinderen dood gevonden in 'menstruatiehutje'

In Nepal zijn een vrouw en haar twee kinderen dood gevonden in een hut waarnaar ze was verbannen omdat ze ongesteld was. Ze had een vuurtje gemaakt om warm te blijven, ze zouden in hun slaap zijn gestikt.

Volgens een hindoeïstisch ritueel ('chhaupadi') moeten vrouwen die menstrueren het huis verlaten. Sommigen geloven dat vrouwen in die periode niet rein zijn en ongeluk brengen. Ze worden daarom soms gedwongen om te vertrekken en te slapen in een hutje of een stal. Ook mogen ze geen mannen of vee aanraken of gebruikmaken van sanitaire voorzieningen.

De praktijk is in 2017 verboden, maar het ritueel blijkt hardnekkig. Er staat een celstraf op van drie maanden en een boete van zo'n 25 euro voor het verbannen van vrouwen.

De vrouw en kinderen van 9 en 12 jaar werden dood gevonden in de hut. Dekens waren deels verbrand en de moeder had brandwonden op haar been.

In het verleden vielen er vaker doden, bijvoorbeeld in de winter als het steenkoud kan worden in de Nepalese bergen. Soms overlijden vrouwen daar door aanvallen van dieren, bijvoorbeeld slangenbeten.