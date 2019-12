Onzekerheid over 'whisky-ferry' tussen Eemshaven en Schotland

De plannen voor een veerbootverbinding tussen het Schotse Rosyth en Eemshaven lopen opnieuw vertraging op. Het ziet ernaar uit dat de eerdergenoemde datum voor de eerste afvaart, april 2020, onhaalbaar is.

"Ik ga daar geen datum op plakken", zegt Gordon Leighton van het Schotse bedrijf TEC-Offshore tegen RTV Noord. "De kans dat het überhaupt doorgaat, schat ik nu op 50 procent."

De plannen voor de ferry, waarmee de Schotten zich voorbereiden op de naderende brexit, lekten in augustus uit. De keuze viel op Eemshaven in het noordoosten van Groningen vanwege de gunstige ligging ten opzichte van belangrijke afzetmarkten voor de Schotse whisky- en houtindustrie, zoals Duitsland en Denemarken. Hoewel de veerboot vooral goederen heen en weer zou varen, was er ook plek voorzien voor passagiers.

Vertrek directeur

Het plan is onzeker geworden omdat er onenigheid is bij TEC-Offshore. De man achter het project, directeur David Kellas, heeft het bedrijf verlaten. Hij probeert met een nieuw opgerichte BV de veerbootplannen verder uit te werken.

Kellas zelf is onbereikbaar voor commentaar. Zijn oud-collega Leighton: "David is per 1 december vertrokken om een ander bedrijf op te richten. Daarmee probeert hij projecten bij ons weg te halen, waaronder de veerdienst. Daar ben ik niet blij mee, want onder zijn contract mag hij helemaal niet met deze plannen bezig zijn. Ik heb de bevoegde instantie dan ook gevraagd dit uit te zoeken."

Geen staatssteun

Intussen probeert Leighton het plan van de 'whisky-ferry' zonder Kellas uit te werken. Hij zegt vorige week nog een delegatie uit Nederland te hebben gesproken. "Het eerste kwartaal van volgend jaar, bekijken we de mogelijkheden opnieuw", zegt hij. "Het plan is goed, maar alles hangt af van de financiering."

De Schotse overheid staat in ieder geval niet garant voor het gevraagde bedrag van 35 tot 40 miljoen pond, omdat dat gezien kan worden als ongeoorloofde staatssteun. Voor Leighton is dat slecht nieuws. "Vooral omdat we de benodigde veerboten niet zelf in bezit hebben, maar bij een andere reder moeten charteren. We zoeken dus andere wegen om garanties te krijgen. Net als in augustus hebben we nu 75 procent van de financiering gedekt."

Moeilijk zakendoen zonder deal

De naderende brexit is een van de belangrijkste redenen voor het project, maar de recente ontwikkelingen doen de plannen geen goed, zegt Leighton: "Zonder handelsdeal wordt het voor elk bedrijf in het Verenigd Koninkrijk heel moeilijk om zaken te doen met Europese bedrijven."

Groningen Seaports geeft geen inhoudelijke reactie. "We zijn niet in gesprek, maar gewoon in afwachting van wat er komt", aldus een woordvoerder. Ook bij Sealane Terminals, waar de veerboten in de Eemshaven zouden moeten aanmeren, worden de ontwikkelingen afgewacht.