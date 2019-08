Schotten willen veerdienst naar Eemshaven vanwege brexit

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen Eemshaven en het Schotse Rosyth, bij Edinburgh. Daarmee bereiden de Schotten zich voor op de naderende Brexit.

De ferry's zullen voornamelijk vracht vervoeren. Ze kunnen ook een groot aantal passagiers en auto's meenemen, meldt RTV Noord.

Voor de bootverbinding gaat TEC-Farragon gebruikmaken van ferry's van rederij Stena Line. Het is de bedoeling dat de boten op termijn dagelijks tussen Eemshaven en Rosyth gaan varen. De veerboten meren in Eemshaven vermoedelijk aan bij de kade van Sealane Terminals. Dat bedrijf trok onlangs 6,5 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw vrieshuis. Ook is de havenkade met honderd meter verlengd.

Rechtstreeks naar vasteland Europa

De Schotten lieten hun oog op Eemshaven vallen vanwege de gunstige ligging ten opzichte van belangrijke afzetmarkten voor de Schotse whisky- en houtindustrie, zoals Duitsland, Denemarken en Italiƫ. TEC-Farragon noemt ook de goede infrastructuur in het gebied als groot pluspunt.

De Schotten zochten naar een alternatieve haven op het vasteland van Europa nadat de veerdienst naar Zeebrugge in 2010 verviel. Sinds die tijd gebruiken Schotse bedrijven de haven van het Zuid-Engelse Dover. Vanaf daar worden goederen via Calais naar de rest van Europa vervoerd. Maar nu de brexit nadert, willen de Schotten een rechtstreekse veerverbinding met Europa.

Margaret Simpson van de Britse vrachtvervoerorganisatie FTA: "De politieke situatie is op dit moment onzeker. Daarom vond de Schotse overheid het een goed idee om een alternatief te zoeken voor de havens in Zuid-Engeland."

Stimulans voor toerisme

Naast vrachtvervoer verwacht TEC-Farragon met de veerdienst ook toeristen aan te spreken, niet alleen Nederlanders naar ook Duitsers en Denen. De verbinding wordt een alternatief voor de ferry van IJmuiden naar Newcastle, een overtocht van bijna 16 uur. De bootreis tussen de Eemshaven en Rosyth zal zo'n twintig uur duren.

Volgens plan zou de eerste afvaart eind oktober plaats moeten vinden. Op dit moment wordt onderzocht hoe de schepen onder wisselende (weers-)omstandigheden in Eemshaven kunnen aanmeren. In de haven zelf moet nog een douanekantoor komen voor passagiers. Ook worden de parkeermogelijkheden onderzocht. Directeur David Kellas van TEC-Farragon noemt de deadline van eind oktober 'ambitieus'. "Maar we zijn dan ook een ambitieus bedrijf", laat hij weten.

Bevestiging havenbedrijf

Groningen Seaports wil niet ingaan op de plannen voor de nieuwe veerdienst. "Wij doen nooit uitspraken over contacten, alleen over contracten. Maar ik ga deze plannen natuurlijk ook niet ontkennen", aldus logistiek manager Erik Bertholet.