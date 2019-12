Meer zware vergrijpen bij Halt: 'Delicten vragen om pedagogische aanpak'

Steeds meer jongeren komen vanwege een zwaar vergrijp bij Halt terecht, blijkt uit cijfers van het bureau. Het gaat dan bijvoorbeeld om delicten als bedreiging, hacken of sexting. "Het Openbaar Ministerie of de kinderrechter bepaalt of iemand naar Halt kan. Vaak gaat het dan om first offenders; jongeren die voor het eerst in aanraking komen met justitie", vertelt Eveline Huisman van Halt.

"Onder zwaardere vergrijpen verstaan we een lichte mishandeling of bijvoorbeeld sexting", legt Huisman uit. "Als iemand in een opwelling of uit wraak naaktfoto's van iemand stuurt, werd dat voorheen als kinderporno beschouwd. Nu kan iemand wegens sexting bij Halt terechtkomen en gaat hij een traject in. Maar als er bij sexting sprake is van chantage of een groot leeftijdsverschil, dan is het een zwaardere misdaad en dus geen zaak voor Halt."

Goed alternatief

Volgens Peter van der Laan, onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, biedt Halt een mooi alternatief voor de normale rechtsgang. "Niet elk delict hoeft strafrechtelijk te worden afgehandeld. Met dit soort straffen geef je een symbolische terechtwijzing. Je laat zien dat je gedrag niet accepteert, vraagt genoegdoening door de dader iets te laten terugdoen, maar de dader heeft zogenoemd geen leed door een boete of andere straf. Bovendien is zo'n straf niet niks. Het kost je vrije tijd, uren. Dat werkt vaak veel effectiever dan een geldboete."

De nieuwe vormen van criminaliteit vragen volgens Van der Laan ook om een andere aanpak. "Hacken kun je niet vergelijken met de criminaliteit van 30 jaar terug. Net als sexting. Deze delicten vragen om een meer pedagogische aanpak. Als Halt die biedt, in plaats van alleen een werkstraf, is dat een geschikt alternatief voor een boete of celstraf."