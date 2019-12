Vuurwerkverbod kan vooral in Limburg en Noord-Holland op steun rekenen

Een grote meerderheid van de Limburgers en Noord-Hollanders is voorstander van een vuurwerkverbod. Twee op de drie inwoners van deze provincies willen dat er een einde komt aan het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling, blijkt uit onderzoek van Kieskompas, dat door LocalFocus op een rijtje is gezet.

Vuurwerkverbod

In Limburg is 66,9 procent voor een vuurwerkverbod, meldt 1Limburg. In Noord-Holland wil 65,3 procent van de inwoners het afsteken van vuurwerk aan banden leggen. In Overijssel (46 procent) en Flevoland (49 procent) wonen relatief de minste voorstanders van een vuurwerkverbod.

Eerder deze maand bleek al dat de steun voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren iets toeneemt, vooral als dat lokaal wordt ingevoerd. Het blad Binnenlands Bestuur meldde toen dat de helft van de Nederlanders vuurwerk wil verbieden, tegen 43 procent eind 2018.

Voor het eerst bleek ook een meerderheid van de PVV-achterban voorstander van een vuurwerkverbod. De achterban van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren was al voor zo'n verbod. Kiezers van het CDA en Forum voor Democratie zijn in meerderheid tegen een algemeen vuurwerkverbod.

Verbod op cobra's

In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor het vuurwerkverbod. Alleen vuurwerk van de allerzwaarste categorie, zoals cobra's, mag niet worden afgestoken. Minister Van Veldhoven laat op dit moment onderzoeken of ook het afsteken van minder zwaar vuurwerk aan banden kan worden gelegd. Een eventueel verbod daarop gaat niet eerder in dan de jaarwisseling van 2020 op 2021.

Voor de komende Oud en Nieuw begint de verkoop van vuurwerk morgenvroeg. Vuurwerk mag alleen op 31 december worden afgestoken van 18.00 uur 's avonds tot 02.00 uur 's nachts.