Enquête: kleine meerderheid Nederlanders voor vuurwerkverbod

Mensen die tijdens de jaarwisseling geweld gebruiken tegen de politie en hulpverleners moeten zwaarder worden gestraft. En wijken waar het uit de hand loopt, moeten bij de volgende viering van Oud en Nieuw een vuurwerkverbod krijgen opgelegd.

Dat komt naar voren uit een enquête van I&O Research in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur onder een kleine 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

De steun voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren is vergeleken met onderzoek vorig jaar iets toegenomen tot 50 procent, 45 procent is tegen. Een lokaal vuurwerkverbod krijgt meer bijval (57 procent).

Aversie neemt toe bij links en rechts

Opvallend is dat voor het eerst een meerderheid van de PVV-achterban voorstander is van een vuurwerkverbod voor particulieren (54 procent). Hetzelfde geldt voor de ondervraagden die PvdA en D66 stemmen. De achterban van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren was al voor zo'n verbod.

Alleen de kiezers van CDA en Forum voor Democratie zijn in meerderheid tegen een algemeen vuurwerkverbod.

Het instellen van vuurwerkvrije zones krijgt niet veel bijval. Iets meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat dan op andere plekken de overlast toeneemt.

38 procent van de ondervraagden vindt dat de periode waarin je vuurwerk mag afsteken verder moet worden beperkt. 43 procent vindt dat niet nodig. Nu mag het alleen op 31 december van 18.00 uur 's avonds tot 02.00 uur 's nachts.