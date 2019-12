OM concludeert: we hebben gefaald bij boerenprotesten

Het OM heeft gefaald in de handhaving rond de protesten van boeren en bouwers. Hoewel het verboden is om met een trekker op de snelweg te rijden, schreef de politie slechts in een enkel geval een bekeuring uit. Bij de grootste boerendemonstraties werd helemaal niet gehandhaafd, concludeert justitie.

"Het handhaven is niet gelukt. Niet op de boerendemonstratie van 1 oktober en niet op 16 oktober. En ook niet met de bouwersdemonstratie op 30 oktober", zegt officier van justitie Linda Bregman in het personeelsblad Opportuun. "Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was."

"Tractoren, zo hebben we gemerkt, zijn heel moeilijk te stoppen. Je kan blokkades oprichten, maar op plekken waar geen vangrail is rijden ze gewoon de weg af. Het weiland in. Om de blokkades heen. En weer de snelweg op. Dat ze geen kenteken hebben, is voor de handhaving ook lastig", aldus Bregman. "Ik weet niet of je er weleens naast gestaan hebt, maar alleen de wielen van zo'n tractor zijn al groter dan een gemiddelde volwassene."

Veel alcohol in het spel

Niet alleen op snelwegen, ook in Den Haag was ingrijpen haast onmogelijk, zegt de officier van justitie. "Chauffeurs van vrachtwagens die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel. En het grote publiek stond vrij massaal achter de demonstranten. Dan zit je met dilemma's. Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico's van dien. Tegen welke prijs wil je dan gaan optreden?"

"Feitelijk kunnen we constateren dat we hebben gefaald in het handhaven van het verbod van tractoren op de snelweg", concludeert Bregman. Om tegelijkertijd vast te stellen dat de politie het juist heel goed heeft gedaan, meldt RTV Noord. "Ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zoveel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk."