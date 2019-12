Dood drie gezinsleden in Spaans zwembad waarschijnlijk 'tragisch ongeluk'

De politie in het Spaanse Fuengirola heeft de badmuts gevonden van het 9-jarige meisje dat op kerstavond overleed in een zwembad. Haar vader en broer werden ook in het water gevonden.

Waarschijnlijk kwam het meisje tijdens het zwemmen in de problemen, waarna haar 52-jarige vader en 16-jarige broer haar vergeefs probeerden te redden. Maar hoe dat precies is gegaan, is nog steeds niet duidelijk.

Oorzaak

Wel lijkt zeker dat alle drie de slachtoffers zijn overleden door verdrinking. De politie laat volgens Spaanse media weten dat er mogelijk iets mis was met het afzuigingssysteem van het zwembad, omdat de badmuts van het meisje daar werd gevonden. Maar testen wezen daar niet direct op.

Ook vergiftiging is vrijwel uitgesloten, aangezien een andere dochter van het gezin ook aan het zwemmen was. Zij had nergens last van en was op tijd het zwembad uit.

De papieren van het zwembad waren in orde, aldus de manager: