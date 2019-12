Drie familieleden dood gevonden in Spaans zwembad

Drie leden van dezelfde Britse familie zijn dood gevonden in een zwembad van een resort aan de Spaanse Costa del Sol. Een 9-jarig meisje raakte naar verluidt in de problemen in het zwembad, waarna haar 52-jarige vader en 16-jarige broer haar vergeefs probeerden te redden.

De vader en de dochter zouden de Britse nationaliteit hebben gehad, terwijl de zoon Amerikaans is. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan de BBC dat zij een Britse vrouw bijstaan in Spanje. Waarschijnlijk is zij de moeder binnen het gezin.

Hoe het zo heeft mis kunnen gaan, is nog niet duidelijk. De leiding van het resort heeft in een reactie hun medeleven betuigd. Eerste hulp mocht niet meer baten, schreef het bedrijf in een reactie.