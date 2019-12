Top 2000 is weer begonnen: 'We hebben hier zelfs vrienden gemaakt'

Vanmorgen vroeg stonden de eerste luisteraars al bij het Top 2000 Café in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, de uitzendlocatie. "We bezoeken al een paar jaar het café en we hebben hier vrienden gemaakt. We hebben zelfs een Top 2000-groepsapp aangemaakt, zodat we contact met elkaar kunnen houden", vertelt een bezoeker aan verslaggever Maino Remmers.

"Wij hebben ons kerstontbijt in het Top 2000 Café", zegt iemand anders. "Deze week staat bij ons alleen maar de radio aan."

Er zijn ook nieuwkomers. "Voor mij is het de eerste keer dat ik hier ben", zegt een vrouwelijke bezoeker. "Ik ben met mijn schoonzoon en dochter mee. Die zijn vorig jaar geweest en het leek me altijd al ontzettend leuk. Ik luister ieder jaar naar de Top 2000. Het hoort echt bij Kerst."

Hoogste nieuwe binnenkomer ooit

De Nederlandse zanger Danny Vera staat met zijn nummer Roller Coaster op nummer 4. Daarmee is hij de hoogste nieuwe binnenkomer ooit. Een andere nieuwe binnenkomer die hoog is geëindigd is het nummer De Boer dat is de keerl van Normaal. Boeren hadden opgeroepen om op dat nummer te stemmen, als ode aan de boer. Het liedje staat op de negende plek.

Nog niet bekend met Roller Coaster? Zo zong Vera het in de studio van Radio 2: