Kerstergernis over Franse stakingen in ov en bij de opera

Bij treinstation Saint-Lazare in Parijs kijkt een vrouw naar de borden met vertrektijden. "Alwéér vertraging", verzucht ze. "Ik heb echt genoeg van die treinstaking. De afgelopen week reden ze soms helemaal niet, en dan moest ik gaan lopen. Die stakers houden de Fransen gewoon in gijzeling!"

Een man rent bijna het treinstation binnen. "Het is zo vervelend, die staking. Zeker nu met de kerstdagen. Ik ken heel veel mensen die hun familiefeest af hebben moeten zeggen, omdat ze er niet naartoe konden omdat de treinen niet reden."

Steeds meer ergernis

De Parijzenaars beginnen langzaam maar zeker genoeg te krijgen van de acties die nu al drie weken duren. Vakbonden houden stakingen bij het spoor in heel Frankrijk en bij de metro in Parijs en dat leidt tot steeds meer ergernis. Vooral nu met de feestdagen.

Veel Parijzenaars willen naar familie elders in het land. En toeristen hopen op mooie dagen ín Parijs. "Wij moeten over een paar uur op het vliegveld zijn. Maar de trein rijdt niet en de metro is dicht", zegt een Spaanse toeriste vertwijfeld. "Nu zoeken we maar een taxi of een Uber." Ondertussen speurt haar vriend de Boulevard Haussmann af - die staat helemaal vol met toeterende auto's in de file.