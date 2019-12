Meer winkels open met Kerst: Albert Heijn en Kruidvat verdubbelen open winkels

Nog even snel langs de winkel op Eerste Kerstdag wordt steeds normaler. Supermarkten openden afgelopen jaren al vaker de deuren tijdens de feestdagen, maar ook veel drogisterijen en warenhuizen zijn vandaag open.

"We zien dat die behoefte er is bij klanten", zegt een woordvoerder van Kruidvat. Vorig jaar waren 54 vestigingen van de drogisterijketen open, dit jaar zijn dat er 118 van de 960. In binnensteden lijken de klanten deels voor kerstinkopen te komen. "Daarbuiten gaat het meer om de reguliere boodschappen, zoals luiers."

Buiten de Randstad

Bij de supermarkten is inmiddels een derde open op Eerste Kerstdag, blijkt uit een rondgang van vakblad Distrifood. Vorig jaar was dat nog een kwart.

Met name Albert Heijn heeft een grote stap gemaakt. Vorig jaar konden klanten in ruim 180 vestigingen nog tot vlak voor het kerstdiner hun boodschappen doen, dit jaar kan dat al in bijna 500 vestigingen. Een woordvoerder laat weten dat dat ook te maken heeft met het beleid van gemeenten. "Die bepalen de openingstijden, en dat is voor ons leidend. Als we open kunnen blijven, dan doen we dat".

In de grote steden ligt het aantal geopende supermarkten het hoogst, meldt Openingstijden.nl in het AD. In steden opent volgens de site zo'n 70 procent van de supermarkten de winkels. Maar ook buiten de Randstad kunnen klanten bij een groeiend aantal winkels naar binnen tijdens kerst. In Deventer zijn bijvoorbeeld vestigingen van Albert Heijn, Lidl, Plus en Kruidvat open.

'Megalomaan koopfestijn'

Veel winkels zeggen dat werknemers zelf mogen bepalen of ze met kerst willen werken of niet. "Maar bij sommige winkels speelt sociale druk daarin een rol", zegt vakbondsvrouw Linda Vermeulen van de FNV. "Uit collegialiteit geven mensen door dat ze kunnen werken, omdat anders collega's met alle feestdagen moeten werken."

Daarnaast zijn er volgens de vakbond ook winkels die hun personeel zonder overleg inroosteren op de kerstdagen. "Veel winkelmedewerkers balen ervan dat hun werk open is met kerst. Het is vooral goed voor de eigenaren. Die proberen megalomane koopfestijnen te stimuleren door bijvoorbeeld op Tweede Kerstdag veel korting te geven en op Eerste Kerstdag open te gaan."

Niet alle winkels gaan mee in de tendens. Bij supermarktketen Coop blijven er dit jaar juist meer winkels dicht. Vorig jaar konden hun klanten nog terecht in 61 winkels, dit jaar in 55 vestigingen. Bij de keten Deen blijven net als in eerdere jaren alle winkels dicht, blijkt uit de cijfers van Distrifood.