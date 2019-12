Tegemoetkoming aan betogers: parlement Irak neemt nieuwe kieswet aan

Het Iraakse parlement heeft ingestemd met een nieuwe kieswet die het makkelijker moet maken voor onafhankelijke kandidaten om een zetel in de volksvertegenwoordiging te veroveren. Alle provincies worden onderverdeeld in kiesdistricten en er wordt per 100.000 mensen één parlementariër gekozen.

Verandering van het stelsel is een belangrijke eis van de honderdduizenden betogers die al maanden de straat op gaan in Bagdad en enkele zuidelijke steden. De nieuwe wet moet een praktijk tegengaan die veel voorkomt: politieke partijen gaan een lijstverbinding aan en veroveren dan alle zetels in een provincie. De bedoeling is nu dat een zetel toevalt aan degene die in een kiesdistrict de meeste stemmen krijgt.

De demonstraties die sinds oktober gaande zijn, hebben door het harde optreden van ordetroepen al aan zeker 400 mensen het leven gekost. Of de nu aangenomen wet voor de betogers ver genoeg gaat, is niet meteen duidelijk. De protesten worden niet centraal geleid. Eisen worden kenbaar gemaakt door ze om te roepen op het Tahrirplein in Bagdad, waar permanent wordt gedemonstreerd.

Corruptie en armoede

Zo willen de overwegend jonge betogers, die vorige maand premier Mahdi tot aftreden dwongen, dat de volgende premier onafhankelijk is. Ze houden de bestaande politieke partijen verantwoordelijk voor de corruptie, armoede en het slechte functioneren van tal van overheidsdiensten. Er moet nu een interim-premier worden gevonden, maar dat is verzand in allerlei politieke conflicten.

Overigens wordt onder de nieuwe kieswet, net als onder de vorige, een kwart van de 329 zetels in het parlement gereserveerd voor vrouwen. In mei vorig jaar waren er voor het laatst verkiezingen en die zijn officieel elke vier jaar, maar de demonstranten eisen dat ze worden vervroegd.