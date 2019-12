OM spreekt met nabestaanden MH17: 'Fijn dat we gehoord worden'

In aanloop naar het MH17-proces, dat in maart begint, heeft het Openbaar Ministerie de afgelopen weken tientallen gesprekken gevoerd met nabestaanden. Doel was om van hen te horen welke invloed de MH17-ramp en alles wat daar mee samenhangt op hun leven heeft.

Verspreid over negen dagen - vaak op zaterdag - zijn in totaal 75 gesprekken gevoerd met familieleden van de 196 Nederlandse slachtoffers van vlucht MH17. Dat gebeurde op politiebureaus in meerdere steden. Begin deze maand is bovendien een delegatie van het Openbaar Ministerie, de politie en Slachtofferhulp in Australië geweest om daar te spreken met nog eens vijftig nabestaanden van Australische slachtoffers.

Dankbaar

Zo'n gesprek met een officier van justitie is een wettelijk recht voor slachtoffers. Nabestaanden konden zelf beslissen of ze daarvan gebruik wilden maken. Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Digna van Boetzelaer zegt: "Sommige mensen zeiden dat het meer naar boven brengt dan ze hadden verwacht. Maar ze waren na afloop ook heel dankbaar en zeiden: ik heb mijn verhaal kunnen vertellen, en er zit iemand die luistert naar mij, naar mijn verhaal."

Wim van der Graaff - hij verloor zijn zoon Laurens (30) en diens vriendin Karlijn - is blij met het gesprek dat hij in Hoofddorp had met een officier van justitie: "Het was heel bijzonder, omdat het hier gaat om een aandeel in de officiële aanklacht van wat ons is overkomen. Het is heel fijn dat we zo persoonlijk gehoord werden. Dat is een heel goed gevoel geweest."