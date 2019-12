Pas na zomer 2020 geen late landingen meer op Eindhoven Airport

Vanaf 25 oktober 2020 mogen er na 23.00 uur geen geplande vluchten meer landen op Eindhoven Airport. Dat staat in de vergunning die het kabinet voor 2020-2021 aan de luchthaven heeft verleend. Het voorschrift is bedoeld om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Oud-staatssecretaris Van Geel adviseerde het kabinet eerder dit jaar om het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport te beperken. Het schrappen van de late landingen was opgenomen in dat advies.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Visser dat het eigenlijk de bedoeling was om al in de zomer de landingen na 23.00 uur te schrappen. Maar luchtvaartmaatschappijen hebben meer tijd nodig om hun schema's aan te passen, aldus Visser. Daarom mogen er tot en met de zomer dagelijks vier vluchten landen na 23.00 uur.