Advies: laat Eindhoven Airport niet verder groeien vanwege overlast

Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport moet niet verder groeien. Het vliegveld moet juist de overlast in geluid en luchtvervuiling terugdringen.

Dit staat in het advies dat oud-staatssecretaris Van Geel heeft overhandigd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Van Geel is 'verkenner' van de Proefcasus Eindhoven Airport. Dat is een platform van de regio dat in overleg met betrokkenen nadenkt over de toekomst van de luchthaven.

Niet meer 's nachts

Het vliegveld kan volgens Van Geel overlast verminderen door simpelweg minder vluchten aan te bieden. Ook zou 's nachts vliegen niet meer moeten mogen.

Het rapport adviseert proef te draaien met nieuwe duurzame brandstoffen, zoals synthetische kerosine, groene waterstof en batterijtechnologie. Zo staat in het rapport dat de talenten en de knappe koppen van de regio ingezet kunnen worden om de luchthaven en de luchtvaart te verduurzamen.

Van Geel - ooit gedeputeerde in de provincie - heeft de afgelopen maanden met omwonenden, belangengroeperingen, bedrijven en overheden gesproken.

Milieu en gezondheid

Zijn opdracht was een slimme en duurzame balans te vinden tussen een gezonde leefomgeving en economische ontwikkeling. Van Geel heeft gekeken naar de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio.

Onder meer in Eindhoven-Noord, Son en Wintelre wordt veel geklaagd over het vliegverkeer. Er wordt onder meer gewezen op het lawaai, maar ook op de uitstoot van fijnstof. Verder zijn mensen bang dat de waarde van hun huizen daalt, al blijkt dat niet uit onderzoek van het CBS.

Overlast omwonenden

Een maand geleden nog bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer niet wil dat Eindhoven Airport voorlopig verder groeit omdat dit te veel overlast veroorzaakt voor omwonenden.

Eindhoven Airport is medegebruiker van het militaire vliegveld van Vliegbasis Eindhoven (Welschap). Op 1 januari moet hiervoor een nieuwe vergunning worden afgegeven. Vandaar de vraag hoe het verder moet. De Proefcasus werd opgezet om hierop een antwoord te geven, schrijft Omroep Brabant.

Vorig jaar kwamen er 45.000 klachten over geluidshinder binnen. Eindhoven Airport verwacht dit jaar 6,5 miljoen passagiers.