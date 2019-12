Presentatorenduo's nieuwe NPO-talkshow Op1 compleet

De presentatieploeg van de nieuwe NPO-talkshow Op1 is compleet. Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck, en Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink zijn de laatste twee duo's die op de late avond de concurrentie mogen aangaan met Eva Jinek op RTL 4.

Twee weken geleden werd bekendgemaakt dat Op1 door wisselende duo's gepresenteerd zal worden. De andere duo's zijn Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra, Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen, en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg.

De vijf presentatieduo's zijn in dienst van verschillende omroepen met elk hun eigen signatuur. Met de samenwerking tussen omroepen en de roulerende duo's wil de NPO naar eigen zeggen de veelzijdigheid van de publieke omroep onderstrepen.

Strijd om de kijker

Het programma Op1 komt in plaats van de talkshows van Eva Jinek en Jeroen Pauw. Jinek is vanaf het begin van het nieuwe jaar op RTL 4 te zien, Jeroen Pauw presenteerde vorige week zijn laatste dagelijkse talkshow. Hij wil zich toeleggen op het maken van andere programma's en zal in de loop van volgend jaar ook mee gaan draaien bij Op1.

Met het binnenhalen van Eva Jinek hoopt RTL, na de dalende populariteit van RTL Late Night, weer op hoge kijkcijfers in de tweede helft van de avond. Jinek zal om de paar maanden worden afgewisseld door Beau van Erven Dorens die al een talkshow heeft op dezelfde zender.

Bekende gezichten

De twee duo's van Op1 die vandaag bekend zijn gemaakt bestaan uit bekende televisiegezichten. Welmoed Sijtsma was te zien in het NOS Jeugdjournaal en het WNL-programma Goedemorgen Nederland. Sander Schimmelpenninck is hoofdredacteur van zakenblad Quote en maakt diverse programma's voor WNL.

Giovanca Ostiana is vooral bekend als zangeres en is winnaar van een Zilveren Harp. Sinds 2017 presenteert ze het VPRO-programma Vrije Geluiden. Bij Op1 schuift ze aan namens de EO, naast Tijs van den Brink, die al twintig jaar journalistieke radio- en televisieprogramma's maakt voor die omroep.