Jeroen Pauw over 13,5 jaar late night: slaap is je grootste vijand

13,5 jaar geleden begon hij als talkshowhost op de late avond, toen nog samen met Paul Witteman. "Paul liep iets meer in het midden, waardoor ik iets meer naar de zijkanten ging lopen in gesprekken. Dat betekende dat ik soms iets botter of iets bruter of misschien iets grappiger uit de hoek kwam omdat dat midden al keurig bewandeld werd."

Toen hij na het vertrek van Witteman in zijn eentje doorging werd hij daardoor gedwongen om ook het midden voor zijn rekening te nemen. "Ik denk dat het daardoor wat completer voor mezelf is geworden."

Urgentie

Het belangrijkste voor een goede talkshow is volgens Pauw urgentie. "Het moet ergens over gaan want het is elf uur en slaap is je grootste vijand."

Urgentie zat er zeker in de twee gesprekken die hem uit al die jaren Pauw het meest zijn bijbleven. Frans Timmermans, toen nog minister van Buitenlandse Zaken, zei in 2014 totaal onverwacht dat een van de slachtoffers van de MH17 was gevonden met een zuurstofmasker op.