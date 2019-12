'Gevaarlijke drug' gevonden in gevangenis Arnhem

In de gevangenis in Arnhem is een paar weken geleden een gevaarlijke synthetische drug gevonden. Dat bevestigt het ministerie van Justitie na een bericht van Omroep Gelderland. De regionale omroep was met een anonieme brief getipt over de vondst in de gevangenis. De stof zou bedoeld zijn om iemand te doden.

Het ministerie meldt dat gevangenen zijn ingelicht over de vondst. "Er zijn geen signalen dat dit voor onrust heeft gezorgd." De gedetineerde bij wie de stof werd gevonden, is "een passende sanctie" opgelegd. Ook is aangifte gedaan. Van verdere maatregelen in de gevangenis is vooralsnog geen sprake.

In de brief die Omroep Gelderland ontving, staat dat de gevonden stof een bekend narcosemiddel is. Volgens de briefschrijver zou er een vete gaande zijn binnen de gevangenismuren en was het de bedoeling om met de drug een of meerdere personen te vergiftigen.

Cellen doorzocht

Woensdag deed de politie een doorzoeking in de Arnhemse gevangenis. Er zouden aanwijzingen zijn dat een of meerdere gedetineerden verboden spullen in bezit hadden. Alle gevangenen werden daarom gefouilleerd en de cellen doorzocht. 150 agenten en gevangenismedewerkers deden mee aan de actie.

"We vrezen voor de veiligheid van mensen in deze penitentiaire inrichting in Arnhem. Uit onderzoek van ons is gebleken dat er wat gaande is", zei een woordvoerder vorige week. Hij bevestigde dat er signalen zijn over een vete, maar kon daar verder niet op ingaan. "Het klopt dat mensen elkaar daar naar het leven staan. Als ik meer vertel, breng ik echt mensen in gevaar", aldus de woordvoerder.