150 agenten doorzoeken cellen van gevangenis Arnhem

In de gevangenis in Arnhem heeft de politie een grote controle gehouden. Zo'n 150 agenten en gevangenismedewerkers zochten in cellen naar mobieltjes, drugs, wapens en andere spullen die niet zijn toegestaan in de gevangenis.

Volgens De Telegraaf was de zoekactie gericht op het voorkomen van de liquidatie van een gevangene en werd er specifiek gezocht naar gegevensdragers, zoals mobieltjes. Het plan voor een aanslag is volgens de krant het gevolg van een ruzie tussen criminelen.

De politie wil niets zeggen over de resultaten van de zoekactie.

In de gevangenis in Arnhem is plek voor 270 gevangenen.