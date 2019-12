Poetin opent spoorbrug van Russisch vasteland naar Krim

De Russische president Poetin heeft een spoorbrug naar de Krim geopend. Hij nam vandaag zelf plaats in de locomotief voor de officiële eerste meters over de ruim 18 kilometer lange brug, die het Russische vasteland over de Straat van Kertsj verbindt met de Krim, het schiereiland dat tot maart 2014 bij Oekraïne hoorde.

Met de opening van de spoorbrug is de aanleg van de zogenoemde Krimbrug officieel afgerond. Anderhalf jaar geleden ging de brug al open voor auto- en vrachtverkeer.

Toen was Poetin, in een vrachtwagen, ook al de eerste die over de brug reed: