Fred Westerbeke nieuwe politiechef Rotterdam

Fred Westerbeke wordt de nieuwe politiechef van de eenheid Rotterdam. Daarmee heeft de stad een definitieve opvolger gevonden voor Frank Paauw, die eerder dit jaar de overstap maakte naar Amsterdam. Hans Vissers was vanaf mei zijn tijdelijke vervanger.

De 57-jarige Westerbeke is sinds 2014 hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket. Hij was daarmee onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. In het verleden was Westerbeke ook al in verschillende functies werkzaam bij de Rotterdamse politie.

"Ik ben zeer gemotiveerd om mij in te mogen zetten voor de politie en in het bijzonder de Eenheid Rotterdam. Mijn nieuwe functie zorgt voor een mooie overlap om verder te kunnen werken aan de veiligheid en leefbaarheid in voor mij de mooiste regio van Nederland", zegt Westerbeke.

Volgens korpschef Akerboom brengt Westerbeke "waardevolle ervaring van buiten het korps mee". Ook burgemeester Aboutaleb is blij met zijn komst: "Hij is de juiste man op de juiste plek om de veiligheidsvraagstukken in deze regio op te pakken."

Opvolger succesvolle Paauw

Westerbeke volgt Frank Paauw op, die bijna negen jaar aan het hoofd stond van de Rotterdamse eenheid van de politie. Onder zijn leiding werd de eenheid gereorganiseerd. De misdaadcijfers daalden in die periode flink, met name die van de zogenoemde high impact crimes. Zo halveerde het aantal woninginbraken en straatroven sinds 2012 en nam het aantal overvallen ook sterk af. Korpschef Akerboom omschreef Paauw bij zijn overgang naar Amsterdam als een "stevige politieleider met oog voor zijn mensen".

Westerbeke treedt per 1 april 2020 in dienst in Rotterdam. Tot die tijd is Hans Vissers nog waarnemend politiechef.