Populaire Rotterdamse politiechef Paauw verkast naar Amsterdam

De Rotterdamse politiechef Frank Paauw gaat naar Amsterdam. Hij volgt in de hoofdstad Pieter-Jaap Aalbersberg op die sinds deze maand de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is. Paauw begint op 1 mei in Amsterdam.

Al maanden ging het gerucht dat Paauw naar Amsterdam zou vertrekken. Er is veel druk uitgeoefend om hem in Rotterdam te houden, maar Paauw kiest toch voor een nieuw avontuur.

Wel heeft hij bedongen dat hij in Den Haag, waar hij in 1986 zijn carrière als inspecteur is begonnen, kan blijven wonen. "Ik heb geen liggende gelden om me in de Amsterdamse woningmarkt in te kopen. En men moet mij maar afrekenen op hoe vaak ik in Amsterdam ben", zegt hij.

Aanwezig bij risicovolle evenementen

Paauw stond bijna negen jaar aan het hoofd van de Rotterdamse eenheid van de politie. Hij trad aan na de strandrellen in Hoek van Holland en trof een organisatie aan waar onder de 6000 medewerkers veel ontevredenheid was. Paauw reorganiseerde de eenheid, waarbij de focus meer op de uitvoering kwam te liggen. Daarmee keerde de rust terug.

Wat daarbij zeker een rol speelde, is dat hij in tegenstelling tot zijn voorganger Meijboom een man van de straat is. Bij risicovolle evenementen komt hij steevast in uniform of in burger zelf een kijkje nemen. De boomlange politiechef toont ook veel betrokkenheid bij agenten die in hun werk belaagd zijn of gewond zijn geraakt. Die kunnen altijd een telefoontje van hem verwachten.

Onder Paauw zijn de misdaadcijfers in de Maasstad flink gedaald. Met name de aanpak van de zogenoemde high impact crimes is succesvol. Het aantal woninginbraken en straatroven is sinds 2012 meer dan gehalveerd, het aantal overvallen nam met 37 procent af.