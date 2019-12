Kabinet wil verplichte updates voor 'slimme' apparaten

Het kabinet wil dat verkopers van 'slimme' apparaten die verbinding maken met internet wettelijk verplicht worden die apparatuur te blijven updaten.

Nu is die plicht er niet voor verkopers van onder meer televisies, telefoons en koelkasten. "Maar consumenten moeten weten wat zij van deze apparaten mogen verwachten", zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) tegen het AD over een wetsvoorstel.

De zogenoemde 'updateplicht' moet vanaf 2021 gelden. Hoe lang verkopers de apparaten moeten updaten, is nog onduidelijk.

'Stap in goede richting'

Volgens de Consumentenbond is het kabinetsvoornemen "een stap in de goede richting".

De organisatie ageert al langer tegen "het totaal ontbreken van regelgeving" over het updaten van slimme apparaten. Volgens woordvoerder Gerard Spierenburg hebben consumenten daardoor snel na aankoop niet meer het apparaat in huis waar ze in de winkel voor hebben betaald.

"Je betaalt soms duizend euro extra voor een slimme koelkast. Maar als die door het uitblijven van een update opeens een domme koelkast wordt, ben je natuurlijk flink in de aap gelogeerd. Daarom is dit wetsvoorstel goed", zegt Spierenburg in het NOS Radio 1 Journaal.

Een slimme koelkast kan bijvoorbeeld met camera's vaststellen of de groentelade leeg is of dat de melk bijna op is. Via een app wordt dan een waarschuwing verstuurd om de voorraad aan te vullen. Ook houdt de slimme koelkast bij of de houdbaarheidsdatum van een product bijna is verstreken.

Updateproblemen spelen ook bij andere apparaten, zoals mobiele telefoons. "Dat kan zelfs leiden tot veiligheidsrisico's, zegt Spierenburg.

Grijze gebieden

De consumentenorganisatie ziet nog wel grijze gebieden in het huidige wetsvoorstel. Zo is Spierenburg benieuwd naar hoe lang verkopers verplicht worden de apparaten te updaten. "Bij sommige goedkopere mobiele telefoons kun je bijvoorbeeld al binnen een jaar geen updates meer ontvangen. Die zijn alleen wel essentieel voor het goed functioneren van het apparaat."

Ook voelt het volgens hem "een beetje scheef" dat de verkoper verantwoordelijk wordt voor het updatebeleid van fabrikanten. "Aan de andere kant is de verkoper altijd het aanspreekpunt van de consument. Dus ik denk dat het vanuit die invalshoek is ingestoken", zegt Spierenburg.

Hij hoopt dat het wetsvoorstel de komende tijd op die punten duidelijker wordt, "zodat het straks iets is waar we allemaal achter staan en iets aan hebben".