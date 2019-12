Meer internationale treinkaartjes verkocht

De NS heeft dit jaar meer treinkaartjes verkocht voor internationale reizen dan vorig jaar. Vier miljoen reizigers pakten vanuit Nederland de trein naar het buitenland, dat is een groei van 13 procent. De meeste reizen gaan naar bestemmingen relatief dichtbij, vooral Brugge en Brussel Airport springen eruit. Daar was de groei 22 procent.

Ook het aantal reizen dat de NS verkocht naar bestemmingen op een afstand van meer dan 700 kilometer groeide. "In absolute aantallen blijft het met enkele tienduizenden treinreizigers per jaar misschien bescheiden," zegt Heike Luiten, directeur NS International, "toch is de groei indrukwekkend." Ze zegt ook: "Onze voornaamste focus blijft om tot 700 kilometer reizigers uit het vliegtuig in de trein te krijgen."

Duurzaamheid

Navraag bij een aantal verkopers van reizen naar wintersportbestemmingen leert dat bijvoorbeeld bij een treinreiswinkel de helft van de mensen laat weten voor de trein te kiezen vanuit duurzaamheidsoogpunt. En de woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging zegt: "Op ons online forum zien we dat er steeds meer vragen zijn over duurzaamheid."