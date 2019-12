Al zeker acht doden door slecht weer in Zuid-Europa

Het slechte weer in Zuid-Europa heeft tot nu toe aan zeker acht mensen het leven gekost. Storm Elsa veroorzaakt al dagen veel regen en zware windstoten in Spanje, Portugal en Frankrijk. Rivieren zijn overstroomd en op veel plekken is de elektriciteit uitgevallen.

Eerder stond het dodental op vijf. Onder de doden is een Nederlandse windsurfer, die vrijdag in Spanje verdronk.

Gisteren kwamen in Spanje drie mensen om, onder wie een Zuid-Koreaanse vrouw. Zij werd in Madrid geraakt door brokstukken die van een gebouw vielen. In de stad zijn uit voorzorg parken gesloten.

Geen treinen en vliegtuigen

Door de overstromingen is op veel plaatsen geen treinverkeer mogelijk. Zo vielen in Portugal tussen Lissabon en Porto de treinen uit. Duizenden huizen in Spanje, Portugal en Frankrijk hebben geen elektriciteit meer doordat masten zijn omgewaaid.

Op Corsica is vandaag geen vliegverkeer mogelijk en veerdiensten zijn uit de vaart genomen.

Bij het Italiaanse eiland Sardinië is een vrachtschip gestrand. Alle bemanningsleden werden gered: