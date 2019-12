'Brandweer en kachelbranche slaan alarm over gesubsidieerde pelletkachels'

De afgelopen twee jaar zijn in Groningen, Friesland en Drenthe zeventig branden geweest met pelletkachels. Dat blijkt uit onderzoek van de brandweer in Noord-Nederland, waar het televisieprogramma Kassa over bericht. De Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK) zegt dat er sinds de introductie van subsidie voor pelletkachels in 2016 waarschijnlijk honderden branden waren in het hele land.

De NHK en het Team Brandonderzoek Noord-Nederland slaan vanavond in Kassa alarm over de kachels, die pellets, samengeperste staafjes hout of ander organisch materiaal, verbranden. Mogelijk zijn er duizenden onveilige pelletkachels in heel Nederland, meldt het programma.

Veel branden zouden ontstaan door fouten bij de installatie en het onderhoud. Zo zouden soms enkelwandige pijpen worden geplaatst terwijl dubbelwandige zijn voorgeschreven. Ook zou regelmatig gebruik worden gemaakt van rookgasafvoeren die eerder werden gebruikt voor gaskachels. Die zijn niet geschikt voor houtgestookte apparaten.

Brandweer lichtte verkeerd voor

Kassa meldt dat er veel onduidelijk is over de installatievoorschriften. Zo gebruiken installateurs en doe-het-zelvers bijvoorbeeld wel eens een horizontale pijp om de rookgasafvoer laag op de gevel uit te laten komen. Volgens de regelgeving moet een verticale pijp gebruikt worden, die boven de nok van het dak uitkomt.

Zelf verstrekte de brandweer hierover ook onjuiste informatie, meldt Kassa. Op de website van de brandweer stond totdat het programma aan de bel trok dat rookgasafvoeren in uitzonderingsgevallen mochten uitmonden op de gevel. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken mag dat onder geen beding.

Sinds 2016 al zorgen

Er zijn zo'n 65.000 pelletkachels in Nederland, ongeveer 44.000 zijn gebouwd met subsidie. Kopers kunnen minimaal 500 euro subsidie krijgen op de aanschaf. Sinds de introductie van de subsidie, in 2016, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 28 miljoen euro verstrekt. De regeling stopt eind dit jaar, in verband met de uitstoot van stikstof, koolmonoxide en fijnstof.

De Nederlandse Haarden en Kachelbranche zegt tegen Kassa dat het al sinds 2016 heeft gewaarschuwd voor veiligheidsproblemen. "Wij hebben er vanaf het begin van de subsidie in 2016 voor gepleit om deze alleen te verstrekken onder de voorwaarde dat mensen een erkende installateur zouden inschakelen, omdat wij deze problemen toen al voorzagen", citeert Kassa voorzitter Kooij.