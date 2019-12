Hoogleraar in Pakistan ter dood veroordeeld vanwege godslastering

Eerder werd de christelijke Pakistaanse Asia Bibi in 2010 om soortgelijke redenen ter dood veroordeeld. Ze zou de profeet Mohammed hebben beledigd tijdens een ruzie met andere landarbeiders, die boos waren omdat ze water had gedronken uit een kom waaruit ook zij wilden drinken. Dat water was daardoor verontreinigd, zeiden de moslimvrouwen.

Bibi heeft altijd haar onschuld volgehouden en zei dat ze erin was geluisd. Na acht jaar in de dodencel werd ze vorig najaar vrijgesproken door de hoogste rechter van Pakistan wegens gebrek aan bewijs. Eerder dit jaar liet haar advocaat aan internationale media weten dat de vrouw nu in Canada is.

De zaak zorgde voor veel rumoer, zowel internationaal als in Pakistan. Zo werd in 2011 de gouverneur van de provincie Punjab door zijn eigen lijfwacht vermoord, omdat hij het op had genomen voor Bibi. In Pakistan zitten naar verluidt zo'n veertig mensen in de dodencel omdat zij beschuldigd zijn van godslastering.