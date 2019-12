Twee conducteurs mishandeld in Noord-Holland

De politie heeft gisteravond twee personen aangehouden die ervan worden verdacht conducteurs te hebben mishandeld. Een 23-jarige vrouw werd gearresteerd op het station in Castricum, nadat ze kort daarvoor in de trein een conducteur in het gezicht had geschopt en geslagen.

Ze werd agressief toen ze een boete kreeg vanwege zwartrijden.

Later op de avond werd er volgens de politie ook een conducteur mishandeld op het station van Haarlem. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De verdachte, een 23-jarige man, werd door NS-personeel en een "oplettende burger" vastgehouden tot de politie hem kon meenemen.

Conductrice bewusteloos

NS-personeel krijgt geregeld te maken met geweld. In 2017, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, werden 642 incidenten geregistreerd, het merendeel op stations. Het aantal fluctueert: in 2014 en 2016 waren er meer incidenten dan in 2017, in 2015 evenveel.

Vorige maand deelde de politie nog beelden van een incident in september, waarop te zien was hoe een zwartrijder een 63-jarige conductrice bewusteloos sloeg op het station in Breda. De man is nog altijd niet gepakt.