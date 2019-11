Conductrice bewusteloos geslagen door zwartrijder in Breda

Een 63-jarige conductrice is eind september bewusteloos geslagen door een zwartrijder. De man sloeg de vrouw zo hard van achteren op haar hoofd dat ze direct buiten westen raakte.

De conductrice controleerde de man in de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. Hij had geen geldig kaartje en was agressief tegen de vrouw, meldt Omroep Brabant. Zij nam daarop zijn vervoersbewijs in en vertelde hem dat hij in Breda een nieuw kaartje moest kopen. Ze verliet vervolgens de coupé.

In Breda stapte de conductrice uit de trein voor een korte pauze. De zwartrijder liep achter haar aan en sloeg haar van achteren hard neer. Daarna ging hij er snel vandoor. Een andere treinreiziger probeerde man nog te tackelen tijdens zijn vlucht.

Het incident gebeurde al op zaterdag 28 september maar is pas nu naar buiten gebracht door de politie. De zwartrijder is nog altijd niet gepakt, hoewel hij goed te zien is op beelden van bewakingscamera's.

De politie heeft de beelden vrijgegeven in de hoop de man op te sporen. Let op: deze beelden kunnen schokkend zijn.